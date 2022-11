Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Pensa bem

Data estelar: Vênus e Júpiter em trígono.

Pensa sempre nas coisas mais lindas, nas que te estimulam bons sentimentos na alma, porque se sustentares essa nota uma boa parte do tempo, assim mesmo tuas obras serão lindas, verdadeiras e estimulantes, sem necessidade de fazeres dancinhas e requebros publicamente, o que é muito divertido, mas que não agrega nada a ninguém.

Assim como pensares também será a maneira com que agirás e te relacionarás, a influência que tua presença irradiará, portanto, não te parece que valeria a pena consagrar tempo de cada dia para aprenderes a pensar? Pensar bem é uma ciência necessária, porque a mente coletiva está poluída com discursos de separatividade, nadando no sentido contrário da oportunidade de crescimento através da conexão, da cooperação e da partilha sábia dos recursos materiais e espirituais.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você sabe que, de uma maneira ou de outra, com organização prévia ou de forma desengonçada, sua alma acabará tomando as atitudes e iniciativas que as outras pessoas desaconselham, mas que servirão para desempatar o jogo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A alegria não precisa ser explicada, apenas sentida e aproveitada para tomar atitudes que de outra maneira sua alma se sentiria constrangida. A alegria é um sentimento sublime, que eleva a nota de tudo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tudo será mais complexo quanto mais pessoas se envolverem, porém, é preferível que seja assim do que optar por uma tranquilidade que seria aprazível, porém, que brindaria com muitos menos benefícios. Melhor se complicar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sentir-se bem é um ingrediente valioso, porém, se torna mais valioso ainda quando acompanhado pela tomada de iniciativas que, de outra maneira, sua alma continuaria postergando indefinidamente. Tudo serve a um propósito.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Por mais que estes tempos tenham sido especialmente duros para sua alma, mesmo assim você encontrará motivos concretos para se regozijar, e entender que a vida tem seus procedimentos misteriosos, que é melhor aceitar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O mais importante é você se sentir bem, porque de toda maneira o cenário continuará se complicando bastante, e sua alma não há de depender de as coisas se tornarem mais simples para se sentir bem. Pelo contrário.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Suas realizações serão mais satisfatórias se servirem ao propósito de restabelecer relacionamentos que decaíram como resultado de acontecimentos fora de controle, tanto quanto estabelecer novos tipos de conexão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A força dos desejos prevalece, mas nesta parte do caminho seria interessante adotar uma postura pragmática, para ter clareza de todos os valores, objetivos e subjetivos, envolvidos. Pés no chão e cabeça nas nuvens.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As indefinições não fazem bem à sua alma, mas elas existem e em muitos casos é impossível fazer qualquer coisa para esclarecer e dar forma ao que não poderia ter ainda. Nesse momento é melhor se entregar à Vida.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Cada passo que você der precisa ser avaliado pela sua alma, observando os resultados e fazendo os ajustes que considerar pertinentes. Este é um momento que envolve interesses importantes, melhor manter a atenção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A riqueza material nem sempre resulta em relacionamentos dignos e nobres, muito pelo contrário. Nesta parte do caminho, tenha em mente progredir materialmente, porém, que isso crie também relacionamentos de qualidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Coloque suas ideias em prática, assuma as loucuras que fazem arder seu coração de vontade de as realizar, e siga em frente, tome as medidas concretas pertinentes a cada visão, e se arrisque. Sem risco não há avanço.