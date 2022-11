Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

Violência íntima

A violência começa em nosso íntimo, nas deformadas decisões que tomamos ao construirmos existências distantes das que nossos ardores determinam, porque, como humanos, podemos nos adaptar a quaisquer cenários adversos, mas não aguentamos viver sem comprovar que nossos ardores podem ser satisfeitos, porque são eles, e não quaisquer outras coisas, os que respondem à pergunta existencial: quem são eu?

Nós somos nossos ardores, os quais, evidentemente, não se circunscrevem ao sexual, sendo este apenas um apêndice das correntes de vida que demandam expressão através de nossas presenças. O quanto conseguimos transparecer a Vida que se expressa através de nós, é o tanto de bem-estar que construímos, ou seu contrário, por existirmos distantes de nossos ardores, nos transformamos numa ameaça.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Continue mirando alto, mas também preserve sua atenção focada em tudo que precisa ser feito, aqui e agora, em nome de um futuro que sua alma deseja, mas que ainda está muito distante de ser realizado. Tudo em seu tempo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Vontades, todo mundo tem, mas fazer o impossível para as realizar, isso não é algo que todas as pessoas empreendam. Faça você parte do pequeno grupo que se sacrifica o necessário para obter os resultados pretendidos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O momento é tenso e sua alma quer explodir e descontar em várias pessoas, e talvez isso seja necessário, desde que você não se iluda imaginando que essa atitude resolveria todos seus problemas. Seria apenas um alívio.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quanto menos tempo você perder se queixando das agruras desta parte do caminho, mais clareza sobrará para perceber que no meio dos conflitos acenam potencialidades que, bem exploradas, construirão um futuro desejável.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Por mais que o estado do mundo não ajude a você enxergar as coisas com clareza e segurança, de todo modo sua alma pressente ter posto as mãos em algo importante. É o início de um longo caminho, vale a pena a atenção.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pode ser que as coisas ainda não sejam do jeito que você desejava, porém, estão em andamento e isso é o que importa. Procure continuar girando a manivela existencial todos os dias. O caminho não se anda por si só.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure fazer com que as conversas não se distanciem demais do que verdadeiramente seja possível fazer, porque é preciso começar a verificar que instrumentos estão disponíveis e que outros hão de ser buscados.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A medida de segurança que sua alma sente nesta parte do caminho é a mesma medida de atrevimento que você está investindo em todos seus afazeres, sejam esses da esfera privada ou pública. Em frente então!

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As ações se resolvem invariavelmente em suas consequências, mas acontece que nem sempre os resultados são exatamente iguais aos desejados, em muitos casos há forças maiores dando forma aos resultados. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Suas intenções podem não ser evidentes para as pessoas com que você se relaciona, mas precisam ser muito claras para sua própria alma, porque se qualquer confusão houver nesse sentido, tudo será assim, confuso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nunca é fácil coordenar as atividades de várias pessoas envolvidas no mesmo caminho, porque a tendência é que cada uma delas continue desenvolvendo sua individualidade, se esquecendo do trabalho em equipe.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As ações que você empreende agora, e as circunstâncias que rodeiam sua atividade, essas condições são determinantes de como tudo será por um bom tempo pela frente. Portanto, vale a pena se dedicar com afinco a tudo.