Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

O cabimento

Data estelar: Mercúrio e Netuno em trígono

De tempos em tempos, e por que não agora? É bom olharmos com absoluta sinceridade a construção de vida que andamos fazendo diariamente, através dos hábitos que repetimos inadvertidamente, mas que expressam significados decididos intimamente, que capturam uma boa parte de nosso tempo e, enquanto isso, o dia continua tendo a mesma duração de sempre.

Essa observação há de nos servir para aceitarmos o que tem cabimento e exorcizarmos o que não tem mais cabimento, porque nesse dia, que continua durando o mesmo de sempre, hão de caber nossos anseios mais profundos, aqueles que fazem valer a pena todos os sacrifícios, aqueles sem o quais nada mais teria sentido.

Esse sentimento nobre que nos advém quando nos conectamos a algo mais profundo e transcendente há de caber em nosso dia a dia.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O bem-estar prevalece, porque se as pessoas não se sentem bem nada mais vale a pena. Portanto, busque seu bem-estar e, melhor ainda, busque com que seu bem-estar particular produza bem-estar a todas as pessoas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando as emoções se expressam com serenidade, mas ao mesmo tempo são intensas, acontecem momentos mágicos, conexões que são percebidas, e que provocam surpresa na alma, ao se deparar com um mundo maior e mais amplo.