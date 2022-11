Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Policiamento Moral

Data estelar: Marte e Netuno em quadratura

Nossa consciência é fascinada pela diversidade e multiplicidade das experiências, pretende se lançar a todas elas, e o faz mentalmente, mais do que no mundo concreto, porque nem sempre existe num cenário que propicie essa liberdade toda, em geral os relacionamentos servem para que as pessoas se policiem mutuamente, e não se desviem demais do que moralmente seria aceitável.

Se o policiamento moral mutuo dos relacionamentos servisse ao propósito de sermos pessoas melhores a cada momento, esse seria digno e propício, porém, o policiamento se desvia do propósito e passa a servir quase que exclusivamente ao objetivo de nos admoestarmos mutuamente, exaltando uma perfeição que não é de ninguém, e castigando com severidade tudo que nossa moralidade exclusiva determina ser errado.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que é dito, mas que não pode ser posto em prática, melhor seria que nem tivesse sido dito, porque se transforma em distração, justo num momento em que há tanta ponta solta que precisa ser amarrada. Melhor não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas se confundem e confundem as coisas, provocando constrangimentos sociais, mas que na prática não precisam ser levados a sério, fazem parte da loucura que circula à solta pela civilização humana.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os questionamentos são importantes, porque detêm os impulsos cegos dos instintos, que fariam você tomar atitudes que, depois, seria muito difícil resolver. Os questionamentos são uma forma de ganhar tempo. Melhor assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As emoções que circulam através dos relacionamentos sociais na atualidade são o reflexo da loucura que parece ter tomado conta do mundo inteiro. É bastante difícil encontrar o equilíbrio, para não enlouquecer também.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os desejos e as oportunidades de os satisfazer nem sempre estão em convergência, e enquanto isso é assim acaba sendo contraproducente forçar a barra para que tudo aconteça de acordo com seus desejos. Melhor não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É bom que aconteçam coisas fora do comum, porque é preciso se lembrar de que a vida é extraordinária, mas que normalmente nossa humanidade se encerra numa percepção muito mais restrita da realidade. Uma pena.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há procedimentos que não admitem atalhos, precisam ser como sempre foram feitos e ponto final. Porém, você sabe, as pessoas são criativas e emocionalmente descontroladas, e isso se reflete na administração das coisas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora é quando as confusões acontecem, porque as pessoas se deixam tomar por emoções absolutas, que as autorizam a fazer coisas que de outra forma seriam impensáveis. Depois, de todo modo, a razão terá de prevalecer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

No fim, são as emoções viscerais as que assumem o comando, portanto, evite perder tempo criando narrativas e argumentos para explicar o que só pode ser explicado como um impulso cego e visceral. Nada além.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há momentos em que tudo fica de pernas para o ar, porque a mente não consegue processar tudo que acontece, nem muito menos as emoções envolvidas, enquanto tudo vai acontecendo, aparentemente sem controle.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Em muitos casos é melhor deixar as coisas acontecerem como parecem ser destinadas do que se esforçar para encaixar a realidade dentro dos seus desejos e pretensões. Às vezes a melhor ação é não fazer nada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nada pode ser tratado superficialmente nesta parte do caminho, porque os eventos tocaram em fibras profundas do seu ser, reavivando questionamentos de longa data, e que determinam as decisões mais importantes.