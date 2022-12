Hospital Albert Einstein divulga boletim e informa que Pelé ‘está estável’

“Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável”, informou a nota.

De acordo com a ESPN, ao chegar no Einstein, o corpo médico que cuida do ex-jogador confirmou o quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado) e ainda identificou uma “insuficiência cardíaca descompensada”.

Leia mais em O Globo.