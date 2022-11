Humaitá perde para o Paysandu e é eliminado da Copa Verde

Acabou o sonho do Humaitá em tentar a conquista de mais um título inédito na temporada 2022. O Tourão perdeu por 3 a 0 para o Paysandu na noite deste sábado, 29, na Curuzu, em Belém, no Pará, e disse adeus à Copa Verde. Marlon (2) e Danrlei marcaram os gols do Papão.

Temporada fechada

A derrota em Belém marcou o fechamento da temporada do Humaitá e também do futebol acreano nas competições em nível nacional.

Mais uma vez os times acreanos ficaram distantes da conquista da competição.

