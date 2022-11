Inconformado com o fim, homem esfaqueia a ex-companheira em Rio Branco

Crislaine Raissa Maciel da Costa, de 26 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio, no final da manhã desta segunda-feira (7), dentro da própria residência, localizada na Travessa das Mangueiras, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Crislaine estava separada do ex-companheiro, um jovem de 27 anos, e não queria reatar o relacionamento. Não conformado com a negativa da mulher, o homem foi até a casa da vítima e desferiu um golpe de faca na cabeça, nas costas e no abdômen de Crislaine. A mulher só não foi morta porque familiares dela interviram e seguraram o agressor. Após a ação, o acusado fugiu correndo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico (01), para prestar os primeiros atendimentos a Crislaine, que depois de ser atendida, foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram informações do criminoso e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), colheram as informações e o caso será investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio.