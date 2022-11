Infectada pelo covid-19, Fátima Bernardes vai estar no The Voice Brasil que estreia nesta terça

A apresentadora Fátima Bernardes comunicou, através do seu Instagram, que está com Covid-19. Apesar de estar vacinada com as quatro doses, ela não conseguiu escapar do vírus, que já infectou milhões de brasileiros e continua bem ativo.

“É verdade a notícia: testei positivo para Covid pela primeira vez. Com quatro doses da vacina em dia, estou bem, mas sigo afastada do trabalho até negativar”, disse a apresentadora.

Fátima, que é uma das integrantes do quadro de jurados do The Voice Brasil, tranquilizou os fãs dizendo que a programação com sua presença está garantida. “Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do The Voice Brasil estão garantidas. Não percam a estreia amanhã”, disse em tom animado.