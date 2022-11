Influenciadora do Acre é acusada de debochar de autistas e gera polêmica; associação se manifesta

Um vídeo da influenciadora do Acre, Clícia Virgínia, vem gerando polêmica nas redes sociais após ser acusada de debochar de autistas. Nos stories do Instagram, Virgínia gravou vídeo no estacionamento de um supermercado apresentando pessoas com autismo em tom de deboche e brincadeira. Aos risos, a influencer diz que um dos rapazes está com vergonha dela porque é paraibana e, em seguida, a influenciadora começa a rir ao falar que está com autistas e uma “mongolóide”.

A brincadeira não agradou os internautas, que estão acusando a acreana de ‘capacitista’. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, recebeu prints de pessoas ofendidas com a expressão de Virgínia.

Pedido de desculpas

Não demorou muito para a gravação gerar uma repercussão negativa nas redes sociais, o que levou Virgínia a pedir desculpas. Segundo a paraibana, ela postou o vídeo dizendo que foi mal interpretada e que o vídeo ficou cortado, porém não iria voltar ao assunto. Virgínia pediu desculpa e deixou o direct aberto para conversar com as pessoas ofendidas.

Este colunista conversou com Clívia Virginia, que explicou o ocorrido e a polêmica do vídeo em que é acusada de capacitismo. “Eu estava em um momento de descontração, não xinguei ninguém, e não quis ofender ninguém! Estava com minha irmã, cunhado e marido! Eu já pedi desculpa se eu ofendi alguém, sou contra qualquer tipo de preconceito!”.

Veja o vídeo e o pedido de desculpa:

O vídeo de Virginia já virou destaque nacional pelo site G1. A Associação Família Azul do Acre repudiou o vídeo e repostou o vídeo com uma mensagem para Clícia Virginia. Veja na íntegra: