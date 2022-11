Influenciadora é criticada após dizer que o povo do Catar é fedido

A influenciadora Juliana Priscila foi assistir aos jogos da Copa do Mundo no Catar em desde a sua chegada no país, tem mostrado aos seus seguidores sua experiência no local. No entanto, após publicar uma sequência de vídeos onde diz que o povo do Catar fede, ela está sendo bastante criticada nas redes sociais.

Nos vídeos, publicados nos Stories do Instagram, e apagados após a repercussão negativa, a influenciadora Juliana aparece em um comércio local abanando o rosto com um leque e diz: “Vim comprar minhas camisas e aqui é assim toda hora (abanando o rosto), porque minha gente, o povo fede demais”, começou.

Em seguida, ela ainda fica chamando um vendedor e perguntando em inglês e português se ele não usa desodorante. “Você não passa desodorante?”, repetiu Juliana enquanto o local olhava sem entender o que ela estava dizendo. A influenciadora possui 1,5 milhões de seguidores na plataforma.

No perfil Gossip do Dia, no Instagram, que republicou os vídeos de Juliana, internautas fizeram duras críticas à influenciadora. “Esses blogueiros perderam os respeito! Acham que estão acima de tudo, né?”, escreveu um internauta. “Há pessoas que não deveriam ter o direito de ir a outros paises, de outra cultura. Quer respeito? Então tenha educação e respeite”, disse outro.

Alguns seguidores da página defenderam Juliana: “Todos que estão lá estão postando sobre a mesma coisa, por que só ela foi pega para Cristo?”, escreveu uma. “O que tem de mais a pessoa ser sincera? Não vi maldade.”, disse outra.

Confira a publicação: