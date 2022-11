Inglaterra e Irã estreiam na Copa do Mundo do Catar; acompanhe ao vivo

Inglaterra e Irã abrem o Grupo B da Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira (21/11). Liderados Por Harry Kane, o English Team desponta como um dos favoritos ao título da competição de futebol mais importante do mundo. Do outro lado, os asiáticos buscam uma inédita classificação à segunda fase do torneio.

Mesmo antes da bola rolar, a seleção inglesa se viu no meio de uma polêmica por conta da braçadeira de capitão. Isso porque Kane afirmou que entraria em campo com uma braçadeira contra o preconceito. Entretanto, a Fifa proibiu e o staff do English Team, com medo das sanções ao craque, vetou a ideia.

Confira os lances da estreia entre Inglaterra e Irã ao vivo:

