‘Inimigo silencioso’: O sintoma que muitos desvalorizam e não deviam

Aperda de apetite ou sensação de estar cheia devido ao acúmulo de líquidos ao redor dos órgãos intra-abdominais e distenção do abdômen (ascite) são uma constante na sua vida? Não ignore. Pode se devido a uma doença chamada esteatose hepática, conhecida como fígado gordo, que está ligada à obesidade e diabetes.

Muitas vezes apelidada de de ‘inimigo silencioso’, o fígado gordo pode comprometer o funcionamento deste órgão. Em casos mais graves, esta condição pode até progredir para cirrose hepática, uma doença que conduz à destruição do fígado, sendo que este carcinoma apresenta elevada mortalidade se for diagnosticado numa fase tardia.

Citado pelo Daily Express, o centro médico norte-americano Penn Medicine alerta: “Os sintomas podem desenvolver-se de forma lenta ou subitamente, dependendo da causa da ascite”. Aliás, podem nem existir sintomas se houver apenas uma pequena quantidade de líquido na barriga”. Por outro lado, “à medida que vamos acumulando mais líquido, pode surgir dor, inchaço abdominal e até falta de ar”.

Quais são as causas de gordura no fígado?

As causas do acúmulo de gordura no fígado podem estar relacionadas ao consumo excessivo de álcool, ainda que ele aconteça de forma esporádica.

Ainda, o acúmulo de gordura no fígado e a esteatose hepática podem ser causadas por um estilo de vida não saudável, no qual o indivíduo consuma muitos alimentos gordurosos.

Outras causas para gordura no fígado incluem: obesidade, gravidez, hipertensão (pressão alta), sedentarismo, colesterol alto e diabetes.

O uso de certos medicamentos, assim como a perda ou o aumento de peso súbitos, também podem causar a gordura no fígado.

Quais são os sintomas de gordura no fígado?

Nem sempre o paciente com gordura no fígado vai apresentar sintomas. Nos quadros em que a gordura no fígado não está em altos níveis, ele provavelmente nem apresentará sinais da condição.

Os sintomas de gordura no fígado incluem:

dor no abdômen;

barriga inchada;

aumento do tamanho do fígado;

dor de cabeça constante;

cansaço;

fraqueza; e

perda do apetite.

Nos casos mais graves, o paciente com gordura no fígado pode apresentar icterícia, inchaço nas pernas e pés e hemorragias.

Para prevenir, o melhor é não consumir bebidas alcoólicas em excesso ou antes dos 18 anos, tomar a vacina contra a hepatite B, evitar o excesso de peso, manter uma dieta equilibrada e saudável e não partilhar seringas ou qualquer material usado no consumo de drogas injetadas. No caso de múltiplos parceiros ou relações sexuais de risco, deve utilizar preservativo.