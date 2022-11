INSS: Aposentadoria pode ser reajustada em 6%

O governo federal prevê um reajuste de 6% nas aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do próximo ano. Apesar disso, o valor oficial só será divulgado após o dia 10 de janeiro de 2023, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar a inflação de 2022.

Com a correção de 6% mais um aumento real de 1,3% ou 1,4% previsto pela equipe de transição do governo Lula, o salário mínimo deve subir para R$ 1.302. Já o teto do INSS pode chegar a R$ 7.512,45. Vale lembrar que nos últimos anos o reajuste acima da inflação estava sendo desconsiderado pelo governo Bolsonaro.

Confira a previsão do valor das aposentadorias em 2023

Como já dito anteriormente, o valor oficial do salário nacional de 2023 só será divulgado a partir do dia 10 de janeiro. No entanto, é possível fazer uma simulação dos novos valores levando em consideração a movimentação da equipe de transição do novo governo. Confira os possíveis valores da aposentadoria do INSS para o próximo ano:

1.212 – 1.302

1.300 – 1.378

1.400 – 1.484

1.500 – 1.590

1.600 – 1.696

1.700 – 1.802

1.800 – 1.908

1.900 – 2.014

2.000 – 2.120

2.100 – 2.226

2.200 – 2.332

2.300 – 2.438

2.400 – 2.544

2.500 – 2.650

2.600 – 2.756

2.700 – 2.862

2.800 – 2.968

2.900 – 3.074

3.000 – 3.180

3.100 – 3.286

3.200 – 3.392

3.300 – 3.498

3.400 – 3.604

3.500 – 3.710

3.600 – 3.816

3.700 – 3.922

3.800 – 4.028

3.900 – 4.134

4.000 – 4.240

4.100 – 4.346

4.200 – 4.452

4.300 – 4.558

4.400 – 4.664

4.500 – 4.770

4.600 – 4.876

4.700 – 4.982

4.800 – 5.088

4.900 – 5.194

5.000 – 5.300

5.100 – 5.406

5.200 – 5.512

5.300 – 5.618

5.400 – 5.724

5.500 – 5.830

5.600 – 5.936

5.700 – 6.042

5.800 – 6.148

5.900 – 6.254

6.000 – 6.360

6.100 – 6.466

6.200 – 6.572

6.300 – 6.678

6.400 – 6.784

6.500 – 6.890

6.600 – 6.996

6.700 – 7.102

6.800 – 7.208

6.900 – 7.314

7.000 – 7.420

7.087,22 – 7.512,45

Saiba como solicitar os benefícios do INSS

Os cidadãos brasileiros podem solicitar a aposentadoria acessando o site “Meu INSS” e fazendo login na plataforma. Em seguida, será preciso localizar a opção “Novo Pedido”, clicar em “Aposentadoria e CTC e Pecúlio” e “Aposentadoria por tempo de contribuição”.

É importante que os documentos necessários para a solicitação da aposentadoria do INSS sejam separados antecipadamente pelos indivíduos que farão o pedido. Desse modo, é preciso estar com a carteira de trabalho, guias das contribuições pagas, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e declarações do trabalho realizado em mãos.