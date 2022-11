INSS começa a pagar aposentadorias e pensões de outubro nesta terça; veja calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga, nesta terça-feira (1º), os benefícios referentes ao mês de outubro a aposentados e pensionistas que recebem mais de 1 salário mínimo e têm o cartão com final 1 e 6. Recebem ainda os que ganham 1 salário mínimo e possuem o cartão com final 6.