INSS confirma o pagamento do 13º salário em novembro; saiba quem recebe

Já está confirmado que o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) fará o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas de forma antecipada, no mês de novembro, em cota única. Nem todos os cadastrados receberão a verba. Entre os 36 milhões de brasileiros beneficiários, cerca de 31 milhões terão direito à parcela do final do ano.

O 13º salário será pago aos aposentados e pensionistas do INSS entre os meses de novembro e dezembro, de acordo com o calendário da autarquia. A ordem de pagamento foi definida pelo último dígito do número de cadastro do beneficiário (NIS).

Pagamento do 13º do INSS para quem recebe até um salário mínimo

Benefício com final 1 – 24 de novembro;

Benefício com final 2 – 25 de novembro;

Benefício com final 3 – 28 de novembro;

Benefício com final 4 – 29 de novembro;

Benefício com final 5 – 30 de novembro;

Benefício com final 6 – 1 de dezembro;

Benefício com final 7 – 2 de dezembro;

Benefício com final 8 – 5 de dezembro;

Benefício com final 9 – 6 de dezembro;

Benefício com final 0 – 7 de dezembro.

Pagamento do 13º do INSS para quem recebe mais que um salário mínimo

Benefício com final 1 e 6 – 1 de dezembro;

Benefício com final 2 e 7 – 2 de dezembro;

Benefício com final 3 e 8 – 5 de dezembro;

Benefício com final 4 e 9 – 6 de dezembro;

Benefício com final 5 e 0 – 7 de dezembro.

Qual o valor do 13º salário do INSS?

Cada beneficiário do INSS será contemplado com uma parcela do 13º salário que seja proporcional aos meses em que recebeu a sua aposentadoria, pensão ou auxílio. O segurado pode consultar o valor da sua cota no aplicativo Meu INSS ou através do site Meu INSS.

Nem todos os segurados do Instituto Nacional de Seguro Social receberão a 13ª parcela do benefício. Confira as categorias que serão contempladas e as que não recebem o pagamento.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão.

Quem NÃO recebe 13º salário do INSS?

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Renda Mensal Vitalícia (RMV)