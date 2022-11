Concurso INSS: consulta a locais de provas fica disponível a partir de 2ª feira

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou a data de consulta aos locais de prova do concurso para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A publicação consta na edição desta sexta-feira (18/11) do Diário Oficial da União (DOU).

A lista estará disponível no site da banca examinadora a partir de segunda-feira (21/11). O concurso de nível médio para técnico do Seguro Social está marcado para as 14h de 27 de novembro, um domingo. As provas objetivas terão duração de 3h30.

O concurso abriu mil vagas, com remuneração de R$ 5.905,79, e teve mais de 1 milhão de inscritos.

Os candidatos devem chegar ao local com, ao menos, uma hora de antecedência, além de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente; comprovante de inscrição; e documento de identificação original.

O Cebraspe reitera que serão eliminados candidatos que, durante a realização das provas, estiverem com quaisquer dos itens abaixo: