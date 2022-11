Irmã de Deolane, Daniele Bezerra sofre ataque e é internada às pressas

Daniele Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, foi vítima de um ataque na noite dessa segunda-feira (28/11). A advogada comemorava a vitória do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo 2022 quando foi agredida. Ela precisou ser levada ao hospital e segue em observação. “Muito abalada”, disse a equipe da advogada.

A informação foi confirmada por meio de um post nas redes sociais da participante de A Fazenda 14. Os administradores de Deolane emitiram um comunicado para informar os fãs da família sobre o ocorrido.

“Na noite de hoje, Daniele Bezerra sofreu ataques em um estabelecimento onde estava comemorando a vitória do Brasil. Com sinais de agressão e muito abalada, ela foi levada para atendimento no Hospital São Camilo (em São Paulo) e está em observação médica”, informou a equipe.

Os responsáveis pela conta da peoa pediram que os fãs torçam pela recuperação de Daniele: “Vamos mandar energias positivas e, em breve, teremos atualizações sobre o ocorrido”.

Deolane, que está confinada no reality rural, não será informada sobre o ocorrido. Todos os participantes da atração são privados de receberem informações de fora do programa.

Veja o comunicado: