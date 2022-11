Isabel Salgado, ícone do vôlei brasileiro, morre aos 62 anos

Carioca, Isabel começou sua carreira no Flamengo e fez história ao se tornar a primeira brasileira a atuar na Europa, em 1980, quando foi atuar no Modena. No mesmo ano, a atleta defendeu a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Moscou e, em 1984, também competiu nos jogos olímpicos de Los Angeles.

Rotulada de “musa”, Isabel foi além da atuação nas quadras: destacou-se como uma voz feminina forte e assertiva em suas posturas e ideias.