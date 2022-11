Iza fala pela primeira vez sobre encontro com Lewis Hamilton

Uma foto publicada por Iza em um jantar com Lewis Hamilton foi o suficiente para incendiar a internet e dar força às especulações sobre um possível relacionamento. Nesta quinta-feira (10/11), a cantora falou pela primeira vez sobre o jantar em questão, que aconteceu na noite terça-feira (8/11).

Iza esclareceu que não rolou nada entre ela e o piloto, que somente postou uma foto de um jantar, onde estavam outras 20 pessoas. “Lamento decepcionar a todos, mas não aconteceu nada. Foi um jantar com mais de 20 pessoas, além de nós”, disse ela durante uma participação no Space do Muka, no Twitter, durante a coletiva de imprensa da nova temporada do The Voice Brasil, do qual é jurada.