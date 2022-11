Iza se declara demissexual após anunciar fim do casamento

A cantora Iza abriu o coração sobre a vida pessoal durante entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, nesta terça-feira (18/10), e chamou atenção ao ter se declarado uma pessoa demissexual.

Na ocasião, a famosa desabafou sobre o fim de seu casamento com o produtor musical Sergio Santos, anunciado recentemente, e após ter relatado sobre como foi sua primeira vez, onde ela colocou ‘pra jogo’ sua inexperiência no assunto, declarou a sexualidade.

- Publicidade-

“A masturbação é uma coisa muito libertadora, de quanto mais você se conhece. Transei com pouquíssimas pessoas. [Acho que sou demissexual, porque] demora muito para eu querer transar com a pessoa, se eu não tiver nenhuma relação. Eu transei uma vez e foi tranquilo, deu tudo certo, mas fiquei me questionando. Demorei para entender que tinha a ver com isso. Preciso admirar muito para falar: ‘Quero te dar’”, iniciou Iza, que prosseguiu com a justificativa.

“Sou muito sexual. A energia do sexo é a energia da criação e sou muito criativa. Mas transar é vida, né? E isso foi uma descoberta para mim. Eu comecei entendendo o que eu gostava de fazer. A gente ainda é sexista e machista demais. É tudo uma grande descoberta. Começando com 21 anos foi uma longa caminhada. Transei com pouquíssimas pessoas”, disse Iza.

Demissexualidade

A sexualidade tem como conceito geral de que, para uma relação sexual, é necessário a existência de vínculos afetivos, e por quem nutre sentimentos ou intimidade e não está ligado à identidade de gênero, sendo mais associada a pessoas assexuais — aquelas que não despertam atração por nenhum tipo de pessoa.