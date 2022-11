Jéssica e Juh Vellevas gravam comercial com Gretchen, Inês Brasil e Rica de Marré para a Copa

As influenciadoras acreanas Jéssica Ingrede e Juh Vellegas fizeram parte do comercial publicitário da marca Sapatinho de Luxo para a Copa do Catar. As gravações aconteceram na Arena da Amazônia, em Manaus.

Na companhia das influenciadoras acreanas, estiveram a ‘rainha do rebolado’ Gretchen, a web-celebridade e cantora Inês Brasil, a blogueira e jornalista Gabriela Sales – conhecida como ‘Rica de Marré‘ -, a atriz Patrícia Ramos e mais influenciadores de vários locais do Brasil.

A campanha ainda não está no ar, mas as estrelas serviram muito conteúdo para seus seguidores. Confira alguns momentos!