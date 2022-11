Jogador de Sena, JV e Marina e mais: confira as mais lidas desta terça-feira

Chegou o momento de ficar mais informado nesta segunda-feira (29) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Confira:

Tia que teria matado sobrinha no Acre é brutalmente assassinada a facadas dentro de casa

A Polícia Civil no Vale do Juruá está de novo investigando um caso misterioso registrado em Mâncio Lima, município localizado a menos de 50 quilômetros de Cruzeiro do Sul, onde uma mulher de 27 anos de idade, mãe de quatro filhos, o mais novo com menos de um ano de idade, foi encontrada morta dentro de casa com golpes de pelo menos 16 facadas. A violência empregada no crime foi tamanha que a faca utilizada ainda foi encontrada cravada no corpo da vítima.

Com recusa, Marina joga água no chopp de JV, mas pode ter trocado certo pelo duvidoso

Após se afastar das especulações em torno do cargo de autoridade do clima que propôs a Lula, Marina Silva viu seu nome, novamente, pipocar na imprensa. Agora como a possível próxima anunciada de Lula, emplacando a titularidade do Ministério do Meio Ambiente.

Corpo de trabalhador rural é encontrado em decomposição por moradores no Acre

O colono Francisco Campos Barbosa, de 57 anos, conhecido por ‘Chico Abreu’, foi encontrado morto a tiros em estado de decomposição na tarde desta segunda-feira (28), no Seringal Cachoeira, localizado na divisa do município de Xapuri e Epitaciolândia, na Colocação Vista Alegre, no interior do Acre.

Após acidente, um dos melhores jogadores de Sena Madureira tem pé amputado

Vítima de um acidente de trânsito, ocorrido em setembro deste ano, o jogador de futsal e futebol de campo, Akelison da Silva dos Santos, 29 anos, conhecido como Keninha, teve um pé amputado recentemente. À época dos fatos, as imagens que circularam em redes sociais revelaram graves ferimentos em seu pé esquerdo em decorrência da batida.

Vereador no Acre é absolvido do crime de compra de votos e revela empresário que o denunciou

O vereador de Rio Branco, Célio Gadelha (MDB), destacou no seu discurso na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta terça-feira (29), que foi absolvido do processo que respondia criminalmente na Justiça.