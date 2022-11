Jogador gay assumido diz que teria medo de jogar a Copa no Catar

Josh Cavallo, jogador do Adelaide United, da Austrália, revelou que teria medo de jogar a Copa do Mundo no Catar por ter se assumido gay publicamente. No Catar, a homossexualidade é proibida com pena máxima de apedrejamento. Ele acabou não sendo convocado.

Vale destacar que Josh é o único jogador assumido homossexual publicamente nas ligas de futebol masculino pelo mundo, o que levou o jogador a ser nomeado homem do ano pela revista europeia Attitude Magazine. Ao falar sobre a Copa do Mundo do Catar, Josh afirmou que não gostaria de jogar em solo catari. "Li algo como eles impõem a pena de morte para homossexuais no Catar, então, estou com medo e realmente não gostaria de ir ao Qatar por causa disso", disse.