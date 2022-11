Jorge e Marina se encontram em reunião de transição e aumentam dúvidas sobre ministério

Coordenador do grupo de Meio Ambiente na transição do governo do presidente eleito Lula, o ex-senador Jorge Viana se reuniu nesta terça-feira (29), em Brasília, com outros nomes importantes da pasta, como os ex-ministros Carlos Minc e Izabella Teixeira, além da também acreana e deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva, cotada para assumir novamente o Ministério do Meio Ambiente.

A reunião serviu para definir, em parceria com entidades da sociedade civil, como serão os primeiros 100 dias do novo governo em relação às questões climáticas.

Na última semana, Marina recusou o cargo de autoridade do clima, por segundo ela “não ter perfil técnico” para a função, o que aumentou as especulações de que a acreana seria anunciada em breve como futura Ministra do Meio Ambiente. Com a recusa, crescem as chances de Jorge Viana, como engenheiro florestal e coordenador do grupo, ser escolhido para assumir a chefia climática de Lula.