Jorge Viana aparece sorridente ao lado de Lula: “O prazer de abraçar o presidente”

O ex-candidato ao Governo do Acre, Jorge Viana (PT/AC), se reuniu nesta terça-feira (8), em São Paulo, com Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil à partir de janeiro de 2023.

“Confesso que esse selfie com o presidente eleito aqui em São Paulo me emocionou, sei que é histórico….Hoje, tive o prazer de abraçar, cumprimentar e conversar com o presidente e renovar minha esperança de um Brasil pacificado e de dias melhores para o nosso povo. Que Deus bendiga o presidente e o nosso país”, escreveu.

Confira a publicação: