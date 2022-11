Jorge Viana vira meme nas redes sociais após não ser nomeado na equipe de transição de Lula

A não-convocação do ex-governador e ex-senador petista Jorge Viana para compor a equipe de transição coordenada pelo vice-presdente eleito Geraldo Alckmm, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, virou meme nas redes sociais.

Os internautas não vêm poupando Viana, que é uma das maiores lideranças do petista na Amazônia e interlocutor próximo ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

No entanto, há publicações em redes sociais dando conta que o ex-quase-tudo no Acre, que perdeu a segunda eleição seguida para cargo majoritário no Acre ao disputar o Governo este ano (a primeira foi em 2018, na reeleição para o Senado), estaria inclusive com depressão ao se ver rejeitado. Fazer parte da equipe de transição é meio caminho andando para quem sonha chegar à Esplanada dos Ministérios em Brasília, que seria o sonho do petista acreano.

Na equipe de transição já estão, representando o Acre, o ex-governador Binho Marques que foi convidado para as funções no setorial de Educação, pele ex-prefeito paulista Fernando Haddad, além de pessoas indicadas pela deputada federal eleita Marina Silva.

As chances de Jorge Viana vir ocupar um ministério, como de Meio Ambiente, diminuíram à medida que cresce o nome de Marina Silva para voltar ao cargo. Ela acompanha o presidente eleito na participação da COP-27 no Egito e tem dado demonstrações de que, se convidada, voltaria ao cargo.