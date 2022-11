Kobe Bryant ocupa 2º lugar em lista de celebridades que geram lucro mesmo após morte

- Publicidade-

Líder do ranking, Tolkien morreu de pneumonia aos 81 anos em 1973. O escritor britânico, que nasceu na África do Sul, faturou US$ 500 milhões (mais de R$ 2,6 bilhões) com a venda da Middle-Earth Enterprises, que gerencia direitos de propriedade intelectual de Tolkien para filmes, videogames e merchandise por exemplo. A aquisição foi feita pela empresa sueca Embracer em agosto.