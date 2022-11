Leonardo revela que Virginia mudou 100% a rotina da família

Leonardo sempre manteve sua vida pessoal longe das redes sociais, mas desde que Virginia Fonseca passou a integrar a família, após se casar com Zé Felipe, seu filho, a rotina da casa não é a mesma. Em entrevista à coluna LeoDias, o sertanejo contou como é sua relação com a nora.

“Mudou 100%. Antes da Virginia chegar nas nossas vidas, eu tinha uma meta de não mostrar nada para ninguém, nem a fazenda, nada. Para mim, nunca foi importante, nunca gostei de mostrar, mas aí Virginia chegou e deu um tchan. É outro lado da minha vida que eu estou vivendo, Virginia chegou e botou um barulho naquela casa, que não tem condições, não”, contou o cantor em tom bem-humorado.

- Publicidade-

A influenciadora digital costuma fazer de sua vida um verdadeiro reality show, mostrando detalhes de sua rotina ao lado do marido, das filhas e da mãe para os seus mais de 40 milhões de seguidores no Instagram. Quando visita os sogros Leonardo e Poliana Rocha, não é diferente, ela compartilha os momentos em família.

Ao ser questionado se não perde a paciência com a exposição da vida da família nas redes sociais da Virginia, o cantor revelou que a influenciadora é muito ligeira e às vezes o filma, mas que não costuma fazer isso. “A minha paciência, não, porque ela não me filma muito. Ela não pede [autorização], mas também não filma. Quando ela me filma é porque eu não estou vendo, ela é muito ligeira nisso e, como eu sou trouxa eu não vejo, aí de repente está um troço meu lá na rede, ai ela fala ‘se eu pedir, você não deixa’, não deixo mesmo”, declarou.

Em tom descontraído, Leonardo afirmou que não aceitaria transformar sua vida em uma reality show. “Eu não, expulso no primeiro dia [Virginia]”.