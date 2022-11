Para encerrar as atividades da Liga Acreana de Handebol em 2022, a entidade anunciou a abertura de inscrições para o Torneio Aberto de Handebol 3×3. A competição será disputada no dia 26 de novembro, na quadra do bairro Mascarenhas de Moraes, em Rio Branco, a partir das 14h.

De acordo com a Liga, o congresso técnico será realizado em 24 de novembro, de forma remota, via Google Meet. Haverá premiação em dinheiro, sorteios de brindes e campeonato de tiro de sete metros durante a competição, segundo a entidade.

– A premiação será troféus e medalhas para primeiro e segundo lugar (masculino e feminino), além de premiação em dinheiro de R$ 500 para o campeão e R$ 250 para o vice – diz o presidente da Liga, Franklin Ingma.

A taxa de inscrição é de R$ 60 por equipe e cada time pode inscrever até seis jogadores.