Longe das novelas, Mariana Ximenes rouba a cena em clique na praia

Longe das novelas, Mariana Ximenes impressionou os seus seguidores ao compartilhar um clique para lá de ousado em suas redes sociais. Sempre muito discreta sobre a sua vida pessoal, a atriz dividiu com os internautas do Instagram um registro em alto mar e exibiu as suas curvas desenhadas.

Na imagem, a atriz que atualmente soma mais de 4 milhões de admiradores em sua conta na plataforma, surgiu no mar usando um biquíni vermelho bem chamativo, onde deixou o seu corpão em ênfase. Para completar o seu look praiano, a famosa apareceu usando um vestido de crochê na mesma tonalidade da sua peça de verão.

“Energia de sol & mar para essa quarta-feira”, disse ela na legenda da postagem. Rapidamente a publicação alcançou 4 mil curtidas.

“Acho que eu vi uma gatinha”, disse um internauta. “Se existe mais linda, desconheço”, escreveu um fã clube da atriz. “Mariana do céu! Que deusa”, babou uma admiradora. “Sereia linda e encantadora”, brincou uma usuária. “A mais linda do mundo”, elogiou um rapaz.

