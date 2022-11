Longo pede atitudes de senadores do Acre para desobstruir BR-364 e critica manifestações

O deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, usou seu discurso na Assembleia Legislativa do Acre na manha desta terça-feira (22) para cobrar dos senadores acreanos que tomem medidas para o desbloqueio da BR-364, que está obstruída em diversos pontos.

Longo destacou que caminhoneiros estão sendo “forçados” a permanecerem nos locais: “Eu quero exigir das autoridades federais, sobretudo nossos senadores, que tomem medidas enérgicas”.

O deputado destacou que o povo acreano está sendo prejudicado pelos bloqueios.