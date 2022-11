Longo revela medidas de segurança para garantir mais segurança na área rural

O deputado Pedro Longo usou seu discurso na Assembleia Legislativo do Acre (Aleac), nesta terça-feira (29), para falar sobre o trabalho que o Governo do Estado vem realizando para fortalecer a segurança da população que reside nos municípios do interior do Acre, especialmente nas cidades de Acrelândia e Plácio de Castro.

O líder do Governo disse que um encontro foi realizado na semana passada e reuniu o secretário da Sejusp, Paulo Cézar Santos, moradores e integrantes das equipes operacionais da Polícia Militar para que novas medidas fossem tomadas no sentido de combater a onda de violência nas regiões.

- Publicidade-

“As situações relatadas são de terror, como roubo de veículos, assalto, etc. Os moradores dos ramais e, especialmente, das cidades de Acrelândia e Plácido de Castro, estão pedindo a ajuda do Estado. A Sejusp promoveu esse encontro, escutou a necessidade dos residentes, pecuaristas e demais membros da sociedade, e levantou medidas urgentes para protegê-los”, destacou.

Uma das decisões tomadas pelo órgão tem a ver com a implantação de um posto móvel na ponte que liga os municípios ao país boliviano – para onde são levadas os veículos roubados e furtados.

“As pessoas chegam a ser amarradas, humilhadas. Obtivemos como medida emergencial a implantação de um posto móvel policial na ponte, e agradeço pela medida prontamente adotada pelo Secretário Paulo César. A intenção é tornar permanente a fiscalização com uma estrutura própria. Vamos lutar por emendas para tornar essa ideia possível”, concluiu.