Luiz Fernando Guimarães desabafa sobre fundo do poço: “Terapia me fez sair”

Aos 72 anos, Luiz Fernando Guimarães fez uma revelação surpreendente ao falar sobre seus altos e baixos, enfrentados ao longo da vida.

Na autobiografia, o ator entrou em assuntos complicados e delicados que enfrentou, entre eles o alcoolismo e as perdas que o vício trouxe em sua vida.

“Já fiz muita merda, já bebi pra caceta, já perdi quatro carros. Bebia para me sentir extrovertido. Foi o meu atual terapeuta que me ajudou a sair do poço“, afirmou ao jornal O Globo, completando:

“A gente sempre precisa de um reforço, de um Corpo de Bombeiros, de uma ambulância emocional. Quando a gente está no fundo do problema, não vê nada, porque é muita parede. Fica procurando salvação, mas não tem um caminho”.

No livro, o famoso ainda testemunhou sobre o que seu sítio, em Itaguaí, presenciou, com direito a janelas caídas e lâmpadas queimadas por conta das celebrações no local.

Luiz Fernando Guimarães recorda perda

Ainda no bate-papo, o humorista comentou sobre o retorno ao apartamento no Jardim Botânico. Ao falar de trabalho, ele revelou que já tomou ansiolíticos para fazer comerciais e peças de teatro.

Quanto às dores da vida, Luiz citou as mortes de pessoas próximas no auge do HIV e explicou o fato de nunca ter feito questão de abraçar as bandeiras LGBTQIA+.

Na obra, o artista comentou também sua relação com Cássia Kiss, por quem afirma ter uma grande admiração.