Lula ainda tem dúvidas sobre Marina Silva no Meio Ambiente; entenda

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar até a próxima quarta-feira, quando desembarca no Egito para participar da COP27, o nome do seu futuro ministro do Meio Ambiente. Pelo menos dois aliados próximos entendem que o petista não tem como escapar da indicação da deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP), que comandou a pasta entre 2003 e 2008. A ex-ministra Izabella Teixeira e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também são cotados.

Lula, porém, dizem aliados, ainda avalia os contras da nomeação de Marina, com quem se reconciliou ao longo da campanha eleitoral deste ano. Reconhecida como principal referência da causa ambiental do país e com grande prestígio internacional, a ex-ministra acumulou conflitos com o petista durante a sua passagem pelo governo.