Lutador acreano representará o Brasil em competição no Egito

O cruzeirense Marcos Silva é lutador de MMA e pela segunda vez representará o Brasil em uma competição internacional no Egito. O lutador vem treinando na academia em um tatame improvisado dentro da sua própria casa.

“Eu estou preparado. Mais uma porta se abriu e vou fazer minha segunda luta internacional, podem ter certeza que estou preparado para representar o Brasil, o Acre e Cruzeiro do Sul. Conto com a torcida e o apoio de todos vocês”, disse.

Marcos tem procurado patrocinadores que possam ajuda-lo com as despesas de sua viagem. Os interessados podem entrar em contato com o lutador através do número (68) 9 9203-6970.