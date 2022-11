Mãe de volante que recusou Seleção se emociona após convocação por Portugal

A seleção de Portugal vai para a Copa do Mundo com três jogadores nascidos no Brasil em seu elenco. Entre eles, está o Matheus Nunes, meio-campista do Wolverhampton de 24 anos, que há pouco mais de um ano foi chamado por Tite para defender o Brasil. Mas recusou o chamado. E, nesta quinta-feira, sua mãe, Cátia Nunes, se emocionou com a presença do filho na lista de Fernando Santos e reiterou a felicidade pela decisão por defender o time luso.