Mãe leva bebê de 8 meses para balada e abandona durante a festa

Uma jovem, de 21 anos, levou o filho, de 8 meses, para a balada no último domingo (6/11) no município de São Felix do Araguaia (MT). A Polícia Militar foi acionada enquanto fazia ronda pelo Clube dos 30, local para onde a mãe tinha ido. A denúncia partiu de uma prima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher tinha ido ao evento com a criança, mas o deixou com outras pessoas ao passar para um parte da festa que tinha bebidas alcóolicas. A partir desse momento, segundo o registro policial, a criança passou de mão em mão até que a prima viu a situação e denunciou aos policiais. O menino estava sujo e precisando ser alimentado.

Saiba mais no portal RD News.