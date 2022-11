Maiara escolhe look de R$ 160 mil para festa do Grammy Latino

Maiara apareceu ainda mais chique e estilosa no tapete vermelho da festa de premiação do Grammy Latino que aconteceu na noite de quarta-feira (17/11), em Las Vegas. A dupla Maiara e Maraisa estava concorrendo como Melhor Álbum de Música Sertaneja com o projeto Patroas 35%, gravado ao lado de Marília Mendonça.

O look escolhido para a maior festa da música latina contou com o auxílio luxuoso da especialista e fashion stylist Roze Motta – que tem em seu currículo produções de moda para nomes como Fernando e Sorocaba, Marcos e Belluti, Chitãozinho e Xororó, entre vários outros artistas de destaque da música.

Para essa noite mais do que especial, Maiara queria algo exclusivo e requintado. “Confio na Roze de olhos fechados, e para o Grammy escolhemos um vestido clássico, mas com muita informação de moda. Queria algo atemporal, mas com um toque de brilho e luxo que a ocasião merece. O projeto Patroas 35% é um marco muito importante na nossa carreira e temos muito o que comemorar”, conta Maiara.

Roze, que já trabalha com a cantora há mais 3 anos, conta que Maiara pediu um look sóbrio, mas que contasse uma história. “Eu sempre busco produções exclusivas para a Maiara, algo que retrate a personalidade dela, esse brilho e força que ela tem e para a noite de ontem não foi diferente”, complementa a fashion stylist Roze Motta.

Maiara estava, mesmo, maravilhosa, usando um vestido exclusivo longo de veludo preto com uma fenda da Balmain, uma sandália prata com aplicações e amarrações na perna da Aquazzura, marca italiana referência em sapato e queridinha das celebridades. Para as jóias, Roze e Maiara escolheram um brinco imponente cravejado de diamantes e anel duplo de diamantes da brasileira Isabel Oliveira. O look completo que a belíssima que Maiara usou ultrapassa a marca de R$160 mil reais!

Maiara está chamando a atenção com seus looks dentro e fora dos palcos e vem recebendo elogios por onde passa. Para embarcar para Las Vegas, por exemplo, a cantora usou um conjunto confortável e estiloso da Louis Vuitton e um dad shoes da Balenciaga – look também produzido pela Roze Motta.