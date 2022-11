Mais de 15% dos candidatos perderam prazo e não prestaram contas à Justiça Eleitoral

Na última segunda-feira (1), encerrou o prazo para que candidatos e partidos políticos apresentassem à Justiça Eleitoral suas prestações de contas relativas à movimentação de recursos na campanha referente ao primeiro turno das eleições.

De acordo com dados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), foram recebidas 485 prestações de contas de candidatos eleitos e não eleitos e partidos, o que representa um percentual de 84,62% do total esperado.

Esses mais de 15%, a Justiça Eleitoral informou que terá até o dia 4 de novembro para identificar as candidatas, os candidatos e os partidos políticos que se omitiram a prestar contas referentes ao primeiro turno, procedendo, nos termos do que prevê o art. 49, § 5º, da Res. TSE nº 23.607/2019, mediante autuação automática do processo judicial eletrônico (PJe), à instrução dos autos com todos os dados e documentos que identifiquem a movimentação financeira de recursos das candidatas, dos candidatos e dos partidos políticos omissos.

Com informações da assessoria.