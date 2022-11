Maratonista tem perna amputada após chegar em segundo lugar

Um maratonista foi atropelado por um carro de luxo e teve uma das pernas amputadas poucas horas após chegar em 2º lugar em uma corrida em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Luiz Lucas, de 41 anos, pilotava uma moto no momento do acidente e, com o impacto, teve a perna direita dilacerada.

O acidente aconteceu na noite do último domingo, 13. Horas antes, Luiz participou da 2ª Corrida dos Aventureiros da Cascalheira – Desafio Jupiá, pela qual correu 5 km, conquistando o segundo lugar na prova. Segundo a Polícia Civil sulmatogrossense, o maratonista pilotava uma moto, durante a noite, quando foi atropelado.

Após o acidente, os ocupantes do carro abandonaram o veículo, entraram em uma área de mata próxima à via e fugiram do local, segundo relato de testemunhas à polícia. Até o momento, ninguém foi preso.

Moradores da região prestaram socorros a Luiz, que foi resgatado lúcido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, com o impacto, a perna direita de Luiz precisou ser amputada do joelho para baixo.

A polícia identificou, ainda, que o carro de luxo estava com a documentação irregular. No interior do veículo, foram encontrados um cartão bancário, um celular e a chave do carro. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do município e segue sendo investigado.