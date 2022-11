Márcio Bittar critica Marina Silva por cobrar prisão de manifestantes neonazistas

O senador Márcio Bittar (União-AC) reagiu com indignação à reportagem veiculada pelo ContilNet nesta quinta-feira (3) informando que a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) está pedindo a prisão dos manifestantes bolsonaristas que fizeram saudações nazistas durante manifestações em Santa Catarina. “E quem associar sua imagem à foice e o martelo, o símbolo do comunismo que ao longo da história, vai ser preso também?”, indagou o parlamentar.

De acordo com Márcio Bittar, o comportamento de Marina Silva mostra que os políticos de esquerda agem “com dois pesos e duas medidas”. Em suas redes sociais, Marina Silva questionou as manifestações com as saudações do nazismo em Santa Catarina e pediu que instituições como a Procuradoria Geral da República e a Polícia Federal identifiquem e prendam os manifestantes, por entender como atos criminosos as manifestações de cunho do nazismo.

As manifestações de Márcia Bittar em reposta à política acreana que está fazendo carreira em São Paulo dão o tom de como serão os debates no Congresso Nacional a partir de 2023, pelos próximos quatros. Afinado como o bolsonarismo, Márcio Bittar deverá se apresentar como um parlamentar formulador de conceitos nos debates de confronto com deputados e senadores de perfil de esquerda, como é o caso de Marina Silva.