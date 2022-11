Marfisa participa de solenidade oferecida pela prefeita de Barcelona

A vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, participou, acompanhada de prefeitos, vice-prefeitos e integrantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) de um coquetel oferecido pela Prefeitura de Barcelona aos participantes do Smart City Expo Congress 2022.

A prefeita de Barcelona, Ada Colau, foi a anfitriã da solenidade e expressou sua satisfação em poder contar com a participação dos prefeitos do Brasil, assim como a importância de compartilhar as boas práticas para o desenvolvimento inteligente e sustentável das cidades, visando a qualidade de vida de seus moradores.

Ada Colau é a primeira mulher eleita prefeita de Barcelona e sua gestão se destaca pelo empenho nas causas de ativismo social e Direitos Humanos.

A vice-prefeita ressaltou sobre “a importância de fomentar esses valores na gestão por meio dos serviços públicos prestado de forma ética, transparente e eficaz para a população.”