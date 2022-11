Maria Lina se pronuncia sobre envolvimento com Murilo Huff

Maria Lina tratou de usar as redes sociais nesta quarta-feira (16) para se pronunciar a respeito dos rumores envolvendo Murilo Huff.

De acordo com informações do perfil Gossip do Dia, no Instagram, a ex-noiva de Whindersson Nunes teria engatado um affair com o ex-namorado de Marília Mendonça.

Os boatos ganharam força após os dois passarem a trocar cliques nas redes sociais. No entanto, através do próprio post da página, a influenciadora soltou o verbo e garantiu que não existe nada entre eles.

Lina ainda deixou claro que nunca nem encontrou com o sertanejo pessoalmente: “Não gente! Não tem nada disso. Nunca nem nos vimos pessoalmente. Foi só uma brincadeira”.

Ainda assim, teve que apoiasse a ideia, dizendo que ambos merecem ser felizes, já que ele perdeu a mãe de seu filho, Léo, e a jovem perdeu o filho, João Miguel, do relacionamento com o youtuber.

Veja:

Murilo Huff detalha último momento com Marília

Em relato recente, quando Marília completou o primeiro ano de falecimento, Huff falou sobre o último momento especial que viveu ao lado dela.

Na ocasião, o cantor viajou para Cancun, no México, com a artista, quando ainda namorava com ela, e tem o momento como a memória mais gostosa ao lado dela.