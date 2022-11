Marina Silva pede prisão de manifestantes que fazem saudação nazista

A acreana Marina Silva (Rede), deputada federal eleita por São Paulo, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (3), para alertar às autoridades do país, principalmente à Procuradoria Geral da República (PGR), para a presença de radicais e defensores do nazismo nas manifestações contra a eleição do petista Luís Inácio Lula da Silva pra a presidência da República.

A deputada se referiu especificamente ao estado de Santa Catarina, onde o concorrente de Lula, o atual presidente Jair Bolsonaro, sagrou-se vencedor na eleição do último domingo (30), cujos eleitores, em grande maioria, têm saído às ruas para protestar contra Lula. Santa Catarina é um dos estados da região Sul do país colonizado por alemães e com forte influência da cultura germânica.

De acordo com Marina Silva, nos últimos atos de protestos, foram feitas saudações nazistas, as quais consistem em esticar o braço direito no ar com a palma estendida para baixo enquanto se diz as palavras Heil Hitler (“Salve Hitler”). O braço direito é levantado em um ângulo de aproximadamente 45 graus na horizontal e ligeiramente na lateral, embora muitas vezes seja utilizado em 90 graus (principalmente em multidões onde não haveria espaço para colocar o braço estendido para a frente) A Saudação passou a ser difundida na época da Alemanha Nazista como Deutscher Gruß (saudação alemã). Trata-se de uma variação da saudação romana, adotada pelo Partido Nazista como um sinal da lealdade e culto da personalidade de Adolf Hitler e ganhou popularidade concomitantemente com a ascensão do nazismo ao poder. A expressão é uma adaptação de Sieg Heil (“Salve a Vitória”). Foi primeiramente usada por Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha Nazista. O próprio Hitler usava frequentemente a saudação, e há muitas fotografias dele fazendo-a em multidões e em carros abertos. No caso de uma pessoa saudar a outra, as palavras são pronunciadas ao mesmo tempo, e o receptor deve levantar a mão direita sobre o ombro dizendo as mesmas palavras. Após a Segunda Guerra Mundial, a saudação e todos os outros símbolos evocando o nazismo, passaram a ser crime.

Marina Silva entende que os usuários dos símbolos e que vêm fazendo saudações desta forma em Santa Catarina ou em qualquer outro lugar do Brasil devem ser identificados e presos. A deputada também criticou os manifestantes que bloquearam estradas no país desde o momento em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou Lula como o presidente eleito do Brasil.

A deputada classificou de “golpistas” os manifestantes que vêm se concentrando em frente aos quarteis pedindo intervenção dos militares na política. “Não são manifestantes. São golpistas que estão cometendo crimes contra o Estado Democrático de Direito”, disse.