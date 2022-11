Médico apontado como novo affair de Reynaldo Gianecchini namorou Mister do MA

Wadih Vilela, o médico do Mato Grosso do Sul apontado como novo affair de Reynaldo Gianecchini, estava solteiro havia dois meses. Ele namorou Wandson Fialho, que também concorreu ao título de Mister Brasil este ano representando o estado do Maranhão.

Nesta terça-feira, 29, Wandson confirmou o relacionamento no Twitter: “Nós terminamos tem dois meses dois meses ou mais, e vida que segue. Certeza que o Giane não foi o primeiro que ele pegou. E está tudo certo”, postou ele, reclamando da repercussão do assunto:

“Agora, paciência para ter toda hora que aguentar geral mandar site de fofoca de quem meu ex está pegando. Por mim, que sejam muito felizes. Nada muda para mim”.

