Meghan Markle e Harry estão divorciados, diz especialista em Família Real

Meghan Markle e Príncipe Harry estão divorciados. Ao menos é essa a afirmação feita por Lady Colin, especialista na realeza britânica, que acredita que os dois estão preparando um anúncio para oficializar o término da união. Segundo ela, os dois, inclusive, já estariam até morando em residências separadas.

Lady Colin tem uma fama consolidada no Reino Unido, e é conhecida por antecipar vários escândalos da Família Real. De acordo com as fontes da especialista, o casal estaria apenas esperando seus advogados decidirem a divisão de bens e acertarem questões pontuais.

O objetivo, reveleram as fontes, é que o divórcio ocorra da forma mais discreta e amigável possível. Após a repercussão das falas na imprensa britânica, Angela Levin, jornalista e também estudiosa da Família Real, se declarou descrente quanto às informações proferidas por Colin.

Meghan Markle e o príncipe Harry deixaram a realeza britânica em janeiro de 2020, com a justificativa de “construir gradualmente um novo papel dentro desta instituição” e se tornarem “financeiramente independentes”. Segundo eles, a decisão foi tomada após “meses de reflexão e discussões internas”.