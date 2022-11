Mel Maia coloca biquíni PP pra dar empinadinha no bumbum: “Olha o tamanho”

Musa de tudo! Mel Maia, atriz global e influenciador digital, deixou os fãs impressionados na noite da última sexta-feira (04). A musa resolveu fazer um resumo de como foi seu mês, incluindo algumas fotinhas colocando toda a sua boa forma para jogo.

“Alguns momentos muito felizes de outubro!”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Mel Maia surge com uma roupa toda “seleção brasileira”, enquanto joga seu corpão no mar e deixa à mostra seu bronzeado que, convenhamos, sempre está mais do que em dia.

“Você merece tudo de bom”, disse um fã no campo de comentários. “Falcão, você tá de parabéns pilotar um avião desse”, brincou outro. “Essa mulher é simplesmente o amor da minha vida”, se declarou um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia comenta expectativas para o próximo papel

Durante entrevista cedida à revista Quem, Mel Maia comentou mais sobre o seu futuro como atriz e chegou a revelar que está mais do que pronta para assumir papéis mais sérios.

“Eu fiz 18 anos, mas ainda tenho essa carinha de mais nova, então acho que ainda tem como explorar papéis de adolescente, fazer filmes infantis, acho que ainda dá”, disse Mel Maia.

“Mas se vierem papéis mais velhos, se precisar ficar grávida igual a Larissa [Manoela], se tiver um namorado, eu estou dentro também. Eu sou atriz. Estou ansiosa pra fazer papéis mais maduros, mas o que vier ai também, pra mim tá ótimo”, finalizou.