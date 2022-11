Menina de 12 anos está entre mortos no ataque a escolas em Aracruz

Uma menina de 12 anos está entre as vítimas do ataque a tiros em duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo. Selena Zagrillo era estudante do 6º ano de uma escola particular localizada em Coqueiral de Aracruz, a 22 km do centro do município. O ataque foi na manhã desta sexta-feira (25).

Selena foi umas das três vítimas que morreram ainda no local do ataque. A primeira vítima identificada foi a professora Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, conhecida como Peinha.