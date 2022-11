Moradores do Calafate fecham via em protesto contra falta de energia

Moradores da região do Calafate, que residem no entorno do Cemitério Morada da Paz, fecharem um trecho da estrada do Calafete na noite desta quarta (16).

De acordo com uma das pessoas que estava no protesto, a energia da região é considerada ‘rural’ e por isso, a falta de energia é corriqueira na região.

“Qualquer vento que dá, qualquer coisa que acontece, a gente fica sem energia. A linha de energia não suporta o volume do bairro. Chegamos a ficar mais de 12 horas de energia”, contou um manifestante que preferiu não se identificar.