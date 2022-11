Moradores queimam pneus e fecham Estrada do Calafate em protesto por falta de energia

Moradores do Loteamento Raimundo Maia, que faz parte do bairro Waldemar, na região do Calafate, fecharam a Estrada do Calafate na noite dessa terça-feira (1), em protesto pela falta de energia elétrica.

Segundo informações dos moradores, são diversas quedas de energia durante o dia, além da oscilação e a perda de força para manter os equipamentos elétricos de uso diário funcionando. Nesssa terça-feira, os moradores alegam que estavam há cerca de 12 horas sem energia elétrica no local, sem ter o direito de beber água gelada, ligar ar-condicionado ou até mesmo os afazeres domésticos.

Os relatos dos consumidores também vão mais além, como por exemplo, quando restabelece a energia elétrica, ela fica somente 20 minutos e depois o transformador volta a disparar e deixar as casas sem energia.

Eles reclamam que são várias famílias prejudicadas e quando ligam para o suporte técnico, muitas vezes os funcionários da Energisa não vão, e quando vão, ficam reclamando das várias vezes que os moradores ficam ligando para a empresa.

NOTA DA ENERGISA

Sobre o protesto dos moradores na região da Estrada do Calafate, a empresa informa que duas equipes foram até o local. Foi identificado que uma árvore estava em contato com a rede de distribuição. Após resolvida a interferência, a equipe realizou uma minuciosa inspeção na rede no local.

A empresa ressalta que os clientes devem registrar as ocorrências sobre interrupção de energia nos canais de atendimento, para que as equipes possam realizar os serviços necessários.

O registro pode ser feito pelo 0800 647 7196, aplicativo Energisa ON ou Gisa (www.gisa.energisa.com.br).